La 5a tappa nei parchi del Pollino, Appennino Lucano, Alta Murgia, Gallipoli Cognato e Murgia Materana

Dal 17 al 25 aprile "Esplorare le Bellezze dei Parchi a Cavallo" attraversa i parchi nazionali del Pollino, dell'Appennino Lucano, dell'Alta Murgia e i parchi regionali Gallipoli Cognato e della Murgia materana. Due gruppi di viaggio confluiranno il 25 aprile a Matera.

Scopo dell'iniziativa, promossa da Federparchi e Natura a Cavallo, è di far conoscere e preservare gli ecosistemi naturali e la biodiversità garantendo che le attività di escursionismo equestre siano gestite in modo sostenibile per minimizzare l'impatto sull'ambiente.

Attraversare le aree naturali protette a cavallo significa entrare in sintonia con gli habitat, percorrere sentieri e ascoltare il battito della biodiversità, contribuire alla tutela degli ecosistemi interagendo con l'animale che da migliaia di anni aiuta e accompagna l'uomo. "Esplorare le bellezze dei parchi a cavallo" è una iniziativa che nasce dall'incontro tra Federparchi e l'associazione Natura-a-cavallo nel corso dell'edizione di Fieracavalli 2023 svoltasi a Verona, che ha portato alla sigla di un protocollo di collaborazione.

Scopo dell'iniziativa è di preservare gli ecosistemi naturali e la biodiversità all'interno delle aree protette, garantendo che le attività di escursionismo equestre siano gestite in modo sostenibile per minimizzare l'impatto sull'ambiente. Al contempo si vuole favorire l'escursionismo equestre come forma di turismo sostenibile, incentivando le pratiche a basso impatto ambientale e contribuendo allo sviluppo economico locale, creando esperienze uniche e sostenibili per la fruizione dei parchi.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo Federparchi e Natura a Cavallo organizzano 22 tappe attraverso le aree protette italiane, da nord a sud, tra colline e montagne, parchi peri-urbani, costieri e fluviali. Con il progetto, inoltre, si metteranno in rete 22 aree protette che faranno conoscere i propri sentieri percorribili a cavallo, facendosi promotori di pratiche di turismo lento. Una serie di appuntamenti all'insegna della cooperazione e della condivisione fra enti, associazionismo e territorio.

Viaggio nei Parchi del sud, dal 17 al 25 aprile "Esplorare le Bellezze dei Parchi a Cavallo" attraversa, in due gruppi, i parchi nazionali del Pollino, dell'Appennino Lucano-Val d'Agri Lagonegrese, dell'Alta Murgia e i parchi regionali Gallipoli Cognato e della Murgia materana. Il primo gruppo è partito il 17, il secondo parte il 21 aprile. I due gruppi di viaggio confluiranno il 25 aprile a Matera.

Mauro Ferrari, presidente di Natura a Cavallo, illustra l'itinerario del Viaggio nei Parchi del Sud: «In questi giorni ci aspetta un viaggio importante: unirà 5 parchi in un viaggio di 15 giorni che vedrà coinvolti due diversi gruppi di Natura a Cavallo, che si riuniranno il 25 aprile a Matera per il nostro 22° Raduno nazionale. L'idea è partita dal gruppo NaC Basilicata e ha coinvolto sin dall'inizio il Parco dell'Appennino Lucano Valdagri-Lago Negrese, al quale si sono aggiunti subito il Parco dell'Alta Murgia (candidato Unesco) e quello del Pollino. Quest'ultimo è inserito nei siti Unesco ed è ricco di 75 geositi, collegare questi luoghi bellissimi con il 'Viaggio dei Tre Parchi' tracciando un itinerario di 350 km adatto anche al turismo equestre significa partecipare all'innesco di una trasformazione positiva a catena, che può portare alla maggiore valorizzazione di ognuno. Ai tre parchi nazionali si sono uniti anche i parchi regionali della Murgia Materana con le sue Chiese Rupestri e quello di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, attraversati entrambi dai nostri cavalieri diretti a Matera per il raduno: il primo gruppo è partito oggi dal Pollino, il secondo prenderà il via domenica prossima, 21 aprile dall'Alta Murgia. Sarà bello ritrovarsi tutti insieme a Matera: un modo perfetto per rendere speciale il nostro più importante appuntamento annuale».

Luca Santini, presidente Federparchi. "Il viaggio nei parchi del Sud con Natura a cavallo rappresenta la connessione non solo ideale che vede insieme le aree naturali protette. Parchi nazionali e parchi regionali impegnati nella tutela della biodiversità più ricca d'Europa, per valorizzare e mettere a sistema esperienze e buone pratiche, fra le quali quella del turismo equestre sostenibile che consente di coniugare il divertimento e la scoperta delle bellezze naturali con la consapevolezza della conservazione."

Francesco Tarantini, presidente del Parco Nazionale dell'Alta Murgia: «Il Viaggio dei 3 Parchi è un'opportunità per incentivare lo sviluppo del turismo equestre come forma di fruizione sostenibile –– Un geo-itinerario per connettere tre parchi del Sud Italia che condividono la rilevanza del patrimonio geologico, contribuendo a diversificare l'offerta turistica e ampliando la conoscenza della geo-diversità, in questa fase cruciale che vede il Parco dell'Alta Murgia candidato a Geoparco UNESCO».

Valentina Viola, presidente l parco nazionale del Pollino: "Con la prima tappa dell'evento "Viaggio nei Parchi del Sud. Dal Pollino all'Alta Murgia, incontrarsi nei Geositi" è iniziata questa straordinaria esperienza promossa da Federparchi e Natura a cavallo per scoprire le meraviglie delle aree protette tramite l'attività equestre. Il parco nazionale del Pollino, che abbraccia la Calabria settentrionale e la Basilicata, è un territorio che offre panorami mozzafiato ed una enorme varietà di specie. Il parco è impegnato inoltre nella promozione del turismo sostenibile per fare scoprire le sue bellezze e il cavallo rappresenta al meglio l'incontro tra l'uomo, l'animale e la natura".

Rosita Gerardi, presidente del parco nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri Lagonegrese: "La Basilicata è terra di grandi bellezze naturali e ricca di biodiversità. E' anche una cerniera tra est ed ovest, un punto di incontro di ecosistemi variegati. Il parco nazionale dell'Appennino lucano accoglie con entusiasmo i partecipanti del "Viaggio a cavallo nei parchi del sud" provenienti dalla Puglia e dalla Calabria. Una grande opportunità per dimostrare come il turismo sostenibile, volano di sviluppo del territorio, sia praticabile anche a cavallo e in grado di contribuire al benessere e allo sviluppo delle comunità e dei territori.

Mario Ungaro, presidente del parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane: "Siamo orgogliosi di ospitare sul nostro territorio una tappa del Viaggio a cavallo nei parchi del sud. I cavalieri potranno ammirare la foresta di Gallipoli Cognato, estesa per oltre 4.200 ettari, il bosco di Montepiano, formato da imponenti esemplari di cerro e lo spettacolo delle Dolomiti lucane. Eccellenze di biodiversità e luoghi dove praticare forme innovative di turismo lento e sostenibile. Si conosceranno comunità che tramandano da secoli affascinanti tradizioni sui culti arborei."

Giovanni Mianulli, presidente del Parco regionale della Murgia Materana. "Il "Parco della murgia materana" è un unicum per il suo essere un esempio di convivenza lungo i secoli fra uomo e ambiente, con il suo patrimonio – archeologico, storico, naturale - così ricco e variegato; non possiamo che accogliere con grande soddisfazione allora i partecipanti al 22° raduno nazionale di "Natura a cavallo", laddove i binomi uomo-cavallo che percorreranno i nostri sentieri diventano testimonianza vivente di quanto fondamentale possa essere – come è per il Parco – la continua ricerca di un equilibrio fecondo fra uomini, ambiente, territorio."

L'Italia è il Paese con la biodiversità più ricca in Europa e la conservazione di questo eccezionale capitale naturale è la missione primaria del sistema delle aree protette. In Europa l'Italia è tra il primo paese per biodiversità, abbiamo il maggior numero di specie animali e vegetali, tra esse 1300 di piante e 10 mila di animali sono endemiche, cioè vivono solo in Italia. La sola fauna italiana (marina, terrestre e d'acqua dolce) è stimata complessivamente in oltre 60 mila specie, di cui circa il 98% costituito da Invertebrati e il rimanente da circa 1.200 specie di Vertebrati

In Italia abbiamo 24 parchi nazionali, 135 Parchi Regionali, 147 Riserve Naturali Statali, 32 Aree Marine Protette, oltre trecentosessanta Riserve regionali e una vasta rete di siti protetti rientranti nella Rete Natura2000. Le aree protette costituiscono quindi un "sistema" dedicato alla protezione di specie ed habitat naturali e, allo stesso tempo, luoghi ove si creano filiere di sviluppo sostenibile, una delle quali è quella del turismo. Scoprire le meraviglie naturali dei parchi è, infatti, la motivazione che porta sempre più visitatori nelle aree protette. Prima della pandemia ogni anno si registravano circa 27 milioni di presenze turistiche nei Parchi, una filiera del turismo che genera 105mila posti di lavoro e un valore di 5,5 miliardi.

L'Italia, inoltre, registra un milione e mezzo di appassionati al turismo equestre con 7mila chilometri di itinerari lungo i quali sono censiti 16 mila allevamenti, con oltre 50mila addetti, per un volume d'affari che supera i 900 milioni di euro.