Federparchi alla cerimonia del concorso fotografico dedicato alle Aree Protette italiane

In occasione del 55° Mother Earth Day, sarà decretato lo scatto vincente del primo premio "Mother Earth Day" che si aggiudicherà 1.000 euro, una targa premio e la copertina della pubblicazione dedicata al contest.

11 menzioni e menzioni speciali, con la novità della menzione speciale "Stories". Immancabile il premio "Parco Inclusivo 2024", in collaborazione con FIABA Onlus e Federparchi, all'Area protetta italiana che si è maggiormente distinta per favorire l'accessibilità e la fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità.

Sono 969 le immagini candidate, da tutta Italia, alla 15a edizione del contest promosso da Fondazione UniVerde e Società Geografica Italiana con la main partnership di Haiki+ e la digital partnership di Bluarancio.

Primo premio "Mother Earth Day". Allo scatto che risulterà vincitore di "Obiettivo Terra" 2024, oltre al premio di € 1.000 (euro mille), sarà donata una targa ricordo dai soggetti promotori e dedicata la copertina del volume "Obiettivo Terra 2024: l'Italia amata dagli italiani".