Il Parco Nord Milano torna ad ospitare il Festival del Social Walking: l'evento organizzato da ViaggieMiraggi si terrà il 4 e il 5 maggio.

Di cosa si tratta?

E' un festival dedicato al cammino lento - lo scopo principale è infatti quello di dare luce alla cultura del cammino e del viaggio a piedi come strumento di scoperta, di approfondimento del territorio e di riflessione su alcune tematiche ambientali. Un'occasione quindi per parlare di turismo responsabile in Italia e all'estero e conoscere le esperienze di chi ha fatto del viaggio a piedi uno stile di vita.

L'ottava edizione del Festival del Social Walking sarà caratterizzata da due momenti:

FWS EXTRA 27 aprile -2 maggio nella città di Milano

Una sezione del festival volta alla scoperta di luoghi insoliti della città. L'extra sarà articolato in appuntamenti in 5 quartieri della città di Milano: Ortica, Porta Romana, Porta Venezia, Gorla, Bovisa. Trekking urbani, presentazioni di libri, un film e una mostra!

FSW VILLAGE 4-5 maggio al Parco Nord Milano

Posizionato presso la Cascina Centro Parco, il village vi aspetta con laboratori di didattica ambientale, stands, spazio libri, momenti benessere, appuntamenti all'interno dei grandi spazi del Parco Nord Milano.

Per conoscere nel dettaglio tutti gli appuntamenti in programma, vi invitiamo a visitare il sito apposito!