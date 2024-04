Domenica 28 aprile partecipate anche voi all'apertura dell'Orto Botanico "G. Longhi"!

L'evento è realizzato grazie al contributo delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco e dei volontari del Gruppo Sportivo per Romano. Per l'occasione ci saranno visite guidate e il laboratorio "Diario del naturalista" in quattro momenti: al mattino alle ore 9 e alle ore 10, mentre al pomeriggio alle ore 15 e alle ore 16.

Per scoprire altre iniziative del Parco, seguitelo sui canali social e monitorate il sito dedicato!