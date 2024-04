Mercoledì 01 maggio nella Riserva dei Ghirardi

Scopriamo come riconoscere le tracce degli animali selvatici e come farne collezione, portandoci a casa i calchi delle loro orme.

Laboratorio didattico-naturalistico aperto ai bambini (dai 5 anni in su) in compagnia di un genitore, per imparare a riconoscere la fauna e fare una collezione naturalistica senza danneggiare gli animali.

L'iniziativa si svolge mercoledì 01 maggio 2024 dalle ore 15 alle ore 17.30.

Attività gratuita a cura di WWF Parma e Parchi del Ducato. Presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR).

Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.