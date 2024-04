Torna il Bioblitz Lombardia nelle Aree Protette, evento di Citizen Science di Regione Lombardia con il supporto di AREA Parchi, il Parco Regionale Oglio Sud e la Riserva Naturale Le Bine!

L'appuntamento è per il 17-18-19 maggio nelle Aree Protette di Lombardia!

Quest'anno, in collaborazione con l'Università degli Studi di Pisa, alcune Aree Protette, hanno deciso di mettere in atto un'altra azione di citizen science: il biomonitoraggio dell'ozono.

Ma che cosa è il biomonitoraggio dell'ozono?

E' una metodologia che permette di determinare, confrontando con dati provenienti dalle stazioni meteo locali, la concentrazione dell'ozono in atmosfera.

Vengono infatti poste in Natura, all'interno di vaschette numerate, delle piccole piantule di una cultivar di tabacco particolarmente sensibile alle concentrazioni d'ozono.

Dopo una settimana di esposizione, sulla pagina fogliare delle piantine, si saranno svilupppate delle piccole necrosi. A seconda della percentuale di pagina fogliare interessata dalla necrosi, si può risalire alle concentrazioni di ozono nell'aria.

Perchè è importante sapere la concetrazione di ozono nell'aria?

L' ozono troposferico è un inquinante secondario che si forma a seguito di reazioni chimiche tra inquinanti principali (come gli ossidi di azoto derivanti dalla combustione dei combustibili fossili) e radiazioni solari.

Ha effetti sul sistema respiratorio (è notevolmente irritante e può ridurre anche la funzionalità polmonare), ma anche sulle pagini fogliari delle piante: qui, entrando negli stomi, trasforma l'ossigeno in sostante nocive come l'acqua ossigenata. Le piante cercano di limitare i danni causati da queste sostante acide, ma molto spesso sviluppano delle proprie e vere aree di depigmentazione e di necrosi delle foglie.

Quali Aree Protette aderiscono?

Le Aree Protette che aderiscono al progetto di biomonitoraggio dell'ozono sono: il Parco Oglio Sud, il Parco Nord Milano, il Parco Montevecchia e Valle del Curone, il Parco Groane e della Brughiera Briantea, il Parco Adda Nord, la Riserva Naturale Pian di Spagna e il Plis Torrente Lura.

Vuoi scoprirne di più? Allora partecipa al biomonitoraggio dell'ozono!