Appuntamenti e informazioni importanti dal 25/4 al 1/5/24

I Parchi Reali sono luoghi magici, dove ritrovare il contatto con la Natura, e passare una giornata insieme ad amici e parenti immersi nel verde.

PARCO DELLA MANDRIA

Il Parco apre tutti i giorni alle ore 8 e chiude alle ore 20, possibili chiusure in caso di forte maltempo per la sicurezza..

L'Ufficio Informazioni (CHIUSO lunedì non festivo per riposo settimanale)

da Martedì a Venerdì 9.00-12.00/14.00-17.00

Sabato 9.00 – 13.00 – 14.00/17.00

Domenica 9.00-13.00/13.30-17.30

Sempre reperibili allo 0114993381 – info@parcomandria.it

Giovedì 25/4/24

Cascina Oslera APERTA con tutti i servizi e il Parco Avventura

Cascina Brero APERTA dalle 10 alle 20

Castello APERTO dalle 10 alle 18.30 – Reggia di Venaria aperta

In occasione del G7 dedicato ad ambiente ed energia, la Reggia di Venaria sarà chiusa dal 26 al 30 aprile.

Reggia aperta il 1° maggio.

Tutti i punti ristoro e noleggio biciclette sono APERTI

Sabato 27/4/24

Ore 7.00 – C.na Brero - La Mattina ha l'oro in Bocca

Ore 9.30 Ritrovo all'Ingresso di Ponte Verde: Yoga al Parco con Myself

ATTENZIONE!!!

Si avvisa che l'area pubblica del PARCO NATURALE LA MANDRIA dovrà essere CHIUSA al pubblico nei giorni di: DOMENICA 28, LUNEDI 29 e MARTEDì 30 aprile prossimi.

La ragione nasce da esigenze di sicurezza indicate dalla Questura in relazione alla Riunione Ministeriale Clima, energia ed Ambiente ospitata nella vicina Reggia di Venaria.

La chiusura interessa il transito ciclo-pedonale e veicolare che proviene da TUTTI gli ingressi pubblici del Parco (sia a Venaria Reale che a Druento).

La misura della chiusura non interessa le strutture con aree gestite da privati delimitate e adiacenti (confinanti) rispetto all'area pubblica del Parco (come ad esempio Cascina Oslera e altre in corso di verifica).

L'Ufficio Informazioni sarà reperibile ed operativo: 011/4993381 – info@parcomandria.it

Domenica 28/4/24

Cascina Brero CHIUSA

Parco Avventura Cascina Oslera –aperta

Mercoledì 1/5/24

Cascina Brero Aperta dalle 10 alle 20