Approvato il consuntivo 2023 e alcune modifiche statutarie, illustrate le attività del progetto Life A-MAR di cui Federparchi è capofila

L'Assemblea dei soci della Federparchi si è riunita in modalità il 24 aprile a Roma, presso il Centro Congressi Carte Geografiche in modalità mista (presenza e online). Ne corso die lavori è stata illustrata la proposta di modifica dello statuto dell'associazione, finalizzata a non disperdere competenze ed esperienze rilevanti sui temi della conservazione a fronte della rotazione degli incarichi.

L'assemblea ha quindi svolto un'ampia e approfondita discussione relativa alla modifica del comma 4 dell'articolo 10 dello statuto conclusasi con l'approvazione, a maggioranza qualificata, della modifica statutaria.

Altre modifiche dello statuto saranno discusse successivamente.

Si è quindi passati al bilancio consuntivo del 2023. Dopo le relazioni del direttore Carlucci e del consulente dott. D'Angelo, è stato acquisito il parere favorevole e del revisore dei conti dott. Signoriello. Il Consiglio, dopo approfondita discussione, ha approvato alla unanimità il bilancio consuntivo per l'anno 2023.

Infine il direttore di Federparchi ha svolto un'ampia informativa all'assemblea sul progetto europeo LIFE A-MAR NATURA200 di cui Federparchi è capofila. Il direttore ha illustrato le attività svolte soffermandosi in particolare su quelle realizzate nel 2023 (campagna velica) e sulle azioni previste per l'anno in corso, con particolare rilievo a quelle da svolgere in Spagna. Si è quindi passati alla illustrazione dell'importanza dei siti marini della Rete Natura 2000 con l'invito alle aree protette a seguire le azioni del progetto che coinvolgono in particolare le Aree Marine Protette.