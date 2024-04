Calendario di visite guidate al Parco Montevecchia e Valle del Curone

Vuoi scoprire i luoghi più caretteristici del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone?

Allora partecipa ad una delle visite guidate inserite nel programma "Alla scoperta del Parco 2024"!

Le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) ed i Volontari del Parco organizzano per la tutto il 2024 alcune visite guidate di Educazione Ambientale nei luoghi più belli ed interessanti dell'area protetta.

Ecco il programma degli appuntamenti di maggio:

- Domenica 5 maggio 2024 - ore 9.00 : I BOSCHI DEL MONTE DI BRIANZA

Una mattinata di escursione lungo i sentieri del Monte di Brianza, conosciuto anche col nome di San Genesio, alla scoperta delle varie specie arboree ed arbustive che popolano i folti e vasti boschi di questo monte che, con andamento nord-sud, unisce il monte Barro e le colline di Montevecchia.

- Domenica 19 maggio 2024 - ore 9.00 : "QUELLO CHE UNA PIANTA SA"

Può una pianta vedere, percepire odori e colori, sentire di essere toccata o sapere dove si trova? Nel corso di una passeggiata cercheremo di scoprire le capacità deivegetali e la loro particolare forma di "intelligenza" ormai riconosciuta senza più dubbi dalla scienza.

- Domenica 26 maggio 2024 - ore 9.00 EXPLORE LAGO DI SARTIRANA 1

(iniziativa gratuita)

Costo: dove non specificato, il costo è di € 5 a partecipante adulto. Per i minori è gratuito.

Iscrizione obbligatoria scrivendo a gev@parcocurone.it ordinariamente entro il giovedì sera (per le visite programmate al sabato) ed il venerdì sera (per le visite guidate in programma alla domenica) i luoghi di ritrovo verranno comunicati all'accettazione della prenotazione.

Le iscrizioni vengono aperte 15 giorni prima delle visite

Se vuoi scoprire il calendario completo, clicca qui.

Cosa aspetti? Indossa gli scarponi e immergiti nella Natura del Parco!