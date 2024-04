Informazioni per la prevenzione della malattia letale per suini e cinghiali

La Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale contagiosa che uccide suini e cinghiali, NON si trasmette all'uomo che tuttavia può veicolare passivamente il virus agli animali sia allevati che selvatici.

La malattia è stata introdotta in Italia a gennaio 2022 e si è diffusa quasi esclusivamente nelle popolazioni di cinghiali selvatici. Le regioni interessate dall'infezione sono Piemonte, Liguria e Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Calabria e Campania. In precedenza era presente solo in Sardegna un virus della PSA molto diverso da quello entrato nel 2022, che non si è mai diffuso nel resto del paese.

Il 9 novembre 2023 è stato confermato il primo caso di PSA in Emilia-Romagna, in un cinghiale selvatico trovato morto nel comune di Ottone (PC). Successivamente nello stesso mese è stato confermato un altro caso in questo comune e a dicembre tre casi sono stati confermati in cinghiali abbattuti nel corso dell'attività venatoria, risultati positivi ai test diagnostici eseguiti su tutti i soggetti abbattuti nelle zone di restrizione.

Il virus può diffondersi nelle popolazioni di cinghiali selvatici, tra i suini domestici o passare dai selvatici ai domestici. In ogni caso, l'introduzione della malattia in un territorio, anche solo limitatamente ai cinghiali selvatici, comporta forti limitazioni alle movimentazioni di animali e prodotti per il rischio di passaggio ai domestici.

Il controllo della malattia è un compito prioritario dei Servizi veterinari delle Aziende USL, ma ogni cittadino ha un ruolo importante nella prevenzione adottando buone pratiche e segnalando alle autorità competenti la presenza di carcasse di cinghiali

Come si trasmette agli animali?

Le modalità di trasmissione dell'infezione sono legate all'elevata resistenza del virus nell'ambiente, che si può diffondere:

per contatto diretto nei territori confinanti

tramite l'uomo con le calzature, i vestiti o le attrezzature

attraverso gli alimenti contaminati che possono trasportare il virus passivamente, anche a lunghe distanze

Il virus persiste per diversi mesi nell'ambiente e nelle carcasse degli animali morti, nella carne non cotta o poco cotta e sopravvive per mesi in alcuni salumi. Si può trasmettere tra i cinghiali anche quando le densità di questi sono molto basse, in particolare nella stagione invernale, perché i cinghiali possono infettarsi non solo venendo in contatto con animali vivi, ma anche attraverso le carcasse e il terreno circostante contaminato.

La trasmissione più temibile è quella dai cinghiali ai suini domestici per gli effetti diretti sugli allevamenti e per le limitazioni commerciali ancora più restrittive che verrebbero adottate se si dovessero verificare casi di peste suina africana.

Come si manifesta negli animali?

La malattia si può manifestare con morte improvvisa senza sintomi o con la comparsa di febbre elevata, perdita di appetito, emorragie cutanee localizzate in particolare alle estremità degli arti, alle orecchie e degli organi interni. Per le specie colpite (maiale domestico e cinghiale) la letalità raggiunge quasi il 100%.

Come si può combattere?

Tutti i programmi di eradicazione efficaci si basano su un rapido rilevamento della malattia sul territorio mediante la segnalazione ai servizi veterinari delle Aziende USL di suini o cinghiali morti per l'esecuzione degli esami diagnostici.

È inoltre necessaria l'adozione immediata di drastiche misure di controllo. Negli allevamenti colpiti deve essere predisposto il depopolamento degli animali e la pulizia e la disinfezione dei locali per evitare la diffusione ad altri allevamenti. Vengono inoltre istituite zone con rigide misure di controllo della malattia e in particolare restrizioni delle movimentazioni dei suini allevati. Anche nel rilevamento della malattia nei cinghiali, viene istituita una "zona infetta" con recinzioni, divieto di ingresso al pubblico, divieto di caccia, ricerca attiva delle carcasse da inviare alla distruzione.

Cosa possiamo fare noi?

La collaborazione di tutte e tutti è necessaria!

Se cammini per i boschi o per la campagna, o vai per funghi e ti imbatti in una carcassa di cinghiale (quindi un cinghiale morto o resti di ossa), contatta i servizi Veterinari dell'Azienda unità sanitaria locale, al numero unico regionale 051 6092124 , memorizza la tua posizione geografica sul cellulare e, se riesci, scatta una foto .

, e, se riesci, . Non abbandonare nell'ambiente avanzi o rifiuti alimentari specialmente se contenenti carni di suino o cinghiale o salumi che possono essere veicolo di infezione per gli altri animali.

o salumi che possono essere veicolo di infezione per gli altri animali. Quando rientri da una passeggiata in un'area che potrebbe essere contaminata dalla PSA, cambiati le scarpe e riponile in un sacchetto prima di pulirle.

Le malattie non rispettano le frontiere, se viaggi informati su quali tipi di carne puoi portare con te.

Sei un allevatore?

Devi adottare ogni misura per evitare l'introduzione della malattia nel tuo allevamento:

Rispetta tutte le misure di biosicurezza che il Ministero della Salute ha disposto per tutti gli allevamenti, anche quelli familiari.

Evita il contatto diretto dei tuoi suini e cinghiali allevati con i cinghiali selvatici.

Ricordati che è vietato somministrare carni o prodotti a base di carne di animali infetti: scarti di cucina, broda contenente residui di alimenti contaminati.

Prima di entrare in contatto con gli animali allevati, cambia calzature e vestiti.

Non introdurre nell'allevamento oggetti, attrezzature o mezzi che potrebbero essere contaminati.

Segnala al Servizio veterinario dell'Azienda USL competente qualsiasi caso di mortalità. Ricorda che in caso di infezione da virus della peste suina africana può verificarsi anche la morte improvvisa dell'animale. Altri sintomi possono essere febbre alta, perdita di appetito, debolezza, aborti spontanei, emorragie interne con emorragie evidenti su orecchie e fianchi.

