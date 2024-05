Lex – Parere della Autorità Nazionale Anticorruzione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emesso un parere sui criteri di scelta nomina del Responsabile della Trasparenza e Corruzione (RPCT), l'Autorità ha precisato di aver già fornito indicazioni generali da ultimo nell' Allegato 3 al PNA 2022 di cui alla Delibera n. 7 del 17.01.2023, pubblicato sul sito istituzionale.

In particolare, l'Autorità ha chiarito che l'organo di indirizzo di una società/ente individua, di norma, il RPCT tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività.