Scoperti esemplari maschili del piccolo crostaceo Cypridopsis vidua

Lo stagno artificiale realizzato dal personale dei Parchi del Ducato in collaborazione con i volontari dell'Associazione Libera contro le mafie riserva sempre nuove sorprese!

E' stato realizzato nel 2022 nel cuore di un'aula didattica all'aperto, di prossima apertura, nel Podere Millepioppi, area confiscata alla criminalità organizzata e successivamente destinata ad ospitare il MuMAB-Museo Mare Antico e Biodiversità, il Centro Visite e gli Uffici del Parco dello Stirone e Piacenziano, grazie alla collaborazione fra Comune di Salsomaggiore Terme e Parchi del Ducato.

Arricchito con piante acquatiche e specie erbacee lungo le sponde, in poco tempo lo specchio d'acqua è diventato un sito di interesse per la biodiversità. Oltre a tritoni, diverse specie di rane, bisce dal collare e molte varietà di insetti, si è rivelato prezioso anche per la fauna di dimensioni ben più ridotte che popola la colonna d'acqua e il fondo.

Da uno studio dell'Università degli Studi di Parma, coordinato dal Prof. Gianpaolo Rossetti del Dip.to di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale è emerso che, fra i numerosi abitanti dello stagno, è presente anche un piccolissimo crostaceo, appartenente alla classe degli Ostracodi, della specie Cypridopsis vidua. A Millepioppi sono stati infatti campionati (prima volta in Europa!) esemplari maschi, quando invece si pensava che nel nostro continente fossero presenti solo femmine e che quindi la riproduzione della specie avvenisse solo in modo asessuato.

La notizia, una vera novità anche per i ricercatori, è pubblicata come articolo scientifico sulla rivista Journal of Limnology vol. 83 (2024) https://www.jlimnol.it/jlimnol/issue/view/82