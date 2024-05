5 per mille per la Ricerca

Si può destinare il 5 per mille all'Ente Parco: non costa nulla e aiuta la ricerca naturalistica.

Occorre soltanto indicare nell'apposita sezione della dichiarazione dei redditi (5 per mille per la ricerca scientifica) l'esatta denominazione del destinatario (Ente di gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali) e il codice fiscale/partita I.V.A. 01699930010

Grazie al 5x1000 delle dichiarazioni dei redditi 2022 (ultimo dato ufficiale disponibile) sono stati introitati dall'Ente Parco € 3.477,13 interamente destinati a progetti per il miglioramento ambientale, in particolare per l'acquisto di strumentazione per i monitoraggi e per l'affidamento di incarichi professionali.