Domenica 12 maggio al MuMAB nel Parco dello Stirone e del Piacenziano

L'evoluzione spesso prende strade così imprevedibili da sembrare fasulla. Siamo tutti attori di un meraviglioso gioco complesso e imprevedibile. E allora giochiamo!

Questa è una mini maratona di 4 attività strutturate per immergersi nella teoria di Darwin, per immaginare un futuro facendoci ispirare dai suoi principi, per renderci consapevoli che siamo tutti tasselli di uno stesso ecosistema chiamato Terra: meraviglioso, resiliente, sorprendente ma allo stesso tempo così vulnerabile.

Attività per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni

Costo: adulti 6 €, bambini/bambine dai 6 ai 12 anni 8 €, per fratelli e sorelle 6 € - pacchetti famiglia

Prenotazione obbligatoria.

L'iniziativa si svolge domenica 12 maggio 2024 alle ore 15.00 presso il MuMAB- Museo Mare Antico e Biodiversità al Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0524/583595 (anche per whatsapp) - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it