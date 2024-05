L'IUCN parteciperà con position papers alle riunioni dei Comitati sussidiari della CBD

La 26a riunione del Comitato sussidiario per la Consulenza Scientifica, Tecnica e Tecnologica (SBSTTA26) e la 4a riunione del Comitato sussidiario per l'attuazione (SBI4) della CBD si terranno a Nairobi, Kenya, dal 13 al 29 maggio 2024. Saranno affrontati questioni cruciali trattati nell'ambito della Global Biodiversity Framework (GBF) di Kunming-Montreal, quali le strategie di monitoraggio degli obiettivi prefissati, quelle per il reperimento delle risorse, per la gestione degli obiettivi della GBF e per le modalità di revisione e verifiche dei progressi nell'attuazione delle intese raggiunte in vista della COP16.

Altri temi del meeting riguarderanno, tra altro, la tutela biodiversità marina e costiera, il rapporto fra salute e biodiversità e le esigenze scientifiche e tecniche per supportare l'attuazione degli obiettivi individuati.

La IUCN ha elaborato su questi argomenti dei position paper tematici

