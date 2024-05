Scopri tutti gli articoli del nuovo numero della Rivista del Parco

Siamo felici di annunciare che è online il nuovo numero di "Cristalli", la rivista ufficiale del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola che offre una visione d'insieme sul territorio del Parco, le sue strutture, i progetti conservazione in corso e le molteplici possibilità di visita e scoperta.

Chi se non un pipistrello poteva aprire Cristalli n.3 e invitarvi a leggere gli artcoli dedicati al Patrimonio Mondiale, agli aggiornamenti relativi al progetto LIFE 4Oak Forests, oltre che ai primi passi del progetto di ricerca sulla meiofauna delle acque carsiche del Parco?

La rivista, che dal 2022 ha cambiato formato e veste grafica, presenta in anteprima anche due importantissime pubblicazioni che saranno edite nel 2024: la nuova carta escursionistica e la guida del Parco: un volume unitario e aggiornato, interamente dedicato ai percorsi nella Vena del Gesso Romagnola.

Nelle pagine successive, le informazioni dedicate ad alcuni degli eventi più attesi della bella stagione, come il Festival dei Calanchi e delle Argille Azzurre e il Festival Recondita Armonia, e gli articoli che raccontano di importanti collaborazioni con le sezioni CAi di Lugo, Imola e Faenza.

Infine, ma non per ordine di importanza, vi proponiamo un viaggio di scoperta tra le strutture, i centri visita e i luoghi simbolo del Parco, dai quali è possibile partire a piedi, in bicicletta o con caschetti da speleologia, per conoscere il territorio e il suo patrimonio geologico, naturale e storico- culturale.

E se tutto questo leggere, camminare e pedalare vi farà venire fame, in Cristalli n.3 vi ricordiamo anche il progetto Passaporto dell'Ospitalità - che promuove i prodotti tipici, le aziende agricole e gli agriturismi locali - e vi sveliamo che a Casola Valsenio, oltre ai sapori e ai profumi del Giardino delle Erbe, potete trovare anche un tradizionale e unico mais da popcorn.

Le copie cartacee di Cristalli saranno presto disponibili presso i centri visita, i punti di informazione turistica e presso i nostri uffici a Riolo Terme.

Ci teniamo a rinraziare tutte e tutti coloro che hanno partecipato alla redazione di questo numero annuale, con testi, approfondimenti e foto che ci auguriamo possano incuriosirvi diventando il punto di partenza per venire a trovarci.

Buona lettura!

LEGGI CRISTALLI

Hanno collaborato:

Mattia Bacci, Alessandro Bassi, Massimiliano Battistini, Massimo Bizzari, Elettra Cavana, Enrico Cirelli, Donato D'Antonio, Debora Ferreri, Carlo Maria Giorgi, Piero Gualandi, Monica Palazzini, Emma Ponzi, Silvia Romagnoli, Graziano Rossi, Matteo Zauli.