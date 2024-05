La Riserva di Biosfera (MaB) dell'Appennino Tosco Emiliano dà vita al network dei "Ristoranti della Biosfera", un progetto che mira a valorizzare il settore ristorativo del territorio e stimolare una relazione costruttiva tra le imprese locali e gli Enti Parco coinvolti nel riconoscimento MaB UNESCO.

Tutti gli aderenti al nuovo network beneficeranno di visibilità all'interno del sito della Riserva della Biosfera dell'Appennino Tosco Emiliano e potranno esporre nel locale un elemento riconoscitivo che evidenzierà il loro impegno per la sostenibilità; inoltre, qualora desiderino parteciparvi, avranno accesso prioritario al concorso eno-gastronomico UPVIVIUM, che, tra agosto e novembre, vedrà lo svolgimento della sua quarta edizione coinvolgendo ristoranti ed imprese agricole di 6 Riserve della Biosfera italiane, con la finale nazionale che si terrà in Calabria.

L'adesione al network è gratuita, ma i ristoranti devono corrispondere ad alcuni requisiti, definiti dal Parco Nazionale dell'Appenino tosco-emiliano e dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ed Emilia Centrale, ovvero: aver seguito almeno una iniziativa formativa sui temi della ristorazione sostenibile organizzate gratuitamente dalla Riserva della Biosfera; avere in menù almeno una portata (denominata "Piatto della Biosfera") composta o caratterizzata da un prodotto PAT, DOP, IGP, Presidio Slow Food, Sapori e Tradizioni di Modena della Riserva di Biosfera Appennino Tosco Emiliano; possedere almeno una certificazione connessa al turismo sostenibile (Ecolabel EU per i servizi turistici; CETS fase 2, Qualità Parchi Emilia Centrale) o corrispondere, su autodichiarazione, ad almeno 5 criteri del disciplinare stilato dalla Riserva di Biosfera.

I ristoratori interessati possono presentare la richiesta di adesione al Network compilando il modulo online al link: https://forms.gle/zDTxzEnyAdmJT1RQ8 dove si trovano anche maggiori informazioni sul progetto e sui requisiti per aderire.

Per maggiori informazioni sul network dei "Ristoranti della Biosfera" e sul "Concorso UPVIVIUM": biosfera@parcoappennino.it.