Sono disponibili nelle oltre 50 rivendite autorizzate i tesserini obbligatori per la raccolta dei funghi nei territori della provincia di Modena per la stagione 2024.

Per i non residenti, anche quest'anno c'è la possibilità di acquistare i tesserini giornalieri, settimanali e semestrali online direttamente sul sito dell'Ente Parchi Emilia Centrale, gestore unico dei permessi, collegandosi al link: https://www.parchiemiliacentrale.it/permesso-funghi.php. In più, l'acquisto dei tesserini semestrali per i non residenti effettuato entro il 31 maggio dà diritto ad uno sconto sul prezzo intero: 100 euro anziché 140.

I prezzi dei tesserini annuali, come sempre, prevedono agevolazioni per i residenti nelle aree a parco e nei comuni montani.

Per i proprietari di terreni che consentono la libera raccolta di funghi nei Comuni delle Unioni del Frignano e del Distretto Ceramico, i criteri per accedere alla stipula delle convenzioni per ottenere il tesserino di raccolta gratuito prevedono che soltanto i proprietari di boschi o terreni vocati pari o superiori ai 5 ettari possono godere dell'agevolazione. Negli allegati l'elenco delle rivendite, tutte le informazioni di dettaglio sulle tipologie di tesserini, costi, giornate di raccolta e quantitativi, oltre alla norma per le convenzioni dei proprietari.

Per qualsiasi ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi agli uffici della sede del Parco del Frignano di Pievepelago (via Tamburù 8, tel. 0536 72134).