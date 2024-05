È convocato per lunedì 20 maggio, alle ore 15, presso la sala conferenze della Biblioteca Mabic di Maranello (possibilità di parcheggio in piazza Libertà), il Forum plenario della Carta Europea per il Turismo Sostenibile (CETS) nelle Aree protette dell'Ente Parchi Emilia Centrale.

Il programma della giornata prevede, dopo i saluti istituzionali, l'illustrazione da parte dei consulenti di Agenda 21 dei risultati dei tavoli di lavoro svolti lo scorso mese di aprile e l'individuazione delle prossime piste e la definizione del relativo calendario dei lavori. Saranno illustrati anche un rapporto diagnostico e l'analisi dei dati sul turismo nell'area CETS Parchi Emilia Centrale per l'anno 2023 e il confronto con il 2019.

Spazio poi ai progetti, ai programmi e alle azioni dell'Ente Parchi Emilia Centrale per il prossimo futuro, a cui seguiranno gli interventi delle Destinazioni Turistiche "Emilia" (Pierangelo Romersi) e "Bologna-Modena" (Mattia Santori) e l'esperienza di un tour operator nella CETS del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (Paolo Iannicca). Conclusioni affidate al Presidente di Federparchi Luca Santini. Al termine aperitivo di saluto offerto dall'Ente Parchi Emilia Centrale.

La CETS rappresenta un importante strumento metodologico per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle Aree protette, promossa da Europarc in Europa e da Federparchi in Italia, alla quale l'Ente Parchi Emilia Centrale ha aderito fin dal 2020. Elemento centrale è la collaborazione tra le parti pubbliche e private nella costruzione di una strategia di turismo sostenibile e alla definizione di azioni concrete. Aderire alla CETS significa dotarsi di un valido strumento per poter armonizzare le risorse economiche, le esperienze professionali e le strategie locali delle istituzioni, della società civile e del mondo imprenditoriale verso obiettivi condivisi.

Al Forum sono invitate le Amministrazioni comunali del territorio, gli operatori turistici che hanno già partecipato alle precedenti fasi della CETS, ma anche quelle imprese interessate a partecipare per la prima volta.

È gradita una conferma della partecipazione via mail a: cets@parchiemiliacentrale.it. Info: tel 059 795721 (mattino).

Per saperne di più sulla CETS: http://www.parchiemiliacentrale.it/pagina.php?id=150.