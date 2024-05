Domenica 19 maggio presso il MuMAB di Salsomaggiore

In occasione della giornata mondiale delle api (20 maggio), i bambini incontreranno l'ape bottinatrice Beatrice, che li accompagnerà alla scoperta del mondo delle api.

Nel corso della passeggiata verso il giardino degli insetti impollinatori, i bambini verranno coinvolti in attività ludiche attraverso le quali si approcceranno alla complessa società di api e bombi e scopriranno come fanno questi insetti laboriosi a produrre il miele. Al rientro faremo una candela con i fogli di cera d'api arrotolata.

Attività per famiglie con bambini dai 3 ai 5 anni accompagnati da un adulto.

Costo: bambini/bambine dai 3 ai 5 anni 8 €, dal secondo fratello e/o sorella 6 €, adulti gratis

Prenotazione obbligatoria.

L'iniziativa si svolge domenica 19 maggio 2024 alle ore 16.30 presso il MuMAB- Museo Mare Antico e Biodiversità al Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://g.page/mumabmillepioppi

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0524/583595 (anche per whatsapp) - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito millepioppi.it