In Agrilab nel Parco del Taro domenica 19 maggio

Camminiamo sui sentieri, guardiamo i campi, ci sediamo sul prato… ma non sappiamo (o non conosciamo bene) quante erbe spontanee sono commestibili e possono essere le protagoniste di piatti salutari.

Un laboratorio per riscoprire le ricette di una volta e imparare a utilizzare velocemente ciò che la natura ci offre.

Lo chef Fulvio, grande conoscitore di erbe spontanee e funghi, ci accompagnerà nei campi nei dintorni della Corte di Giarola per insegnarci a distinguere le specie commestibili da quelle velenose e quando e come si devono raccogliere per sfruttarne al meglio i loro benefici e il loro gusto.

Raccoglieremo diverse erbe spontanee che porteremo in Agrilab per imparare a utilizzarle nei piatti di ogni giorno. Verrà anche data una piccola dispensa con informazioni sugli ingredienti e con le ricette.

L'attività è gratuita e dedicata ad adulti, sia a appassionati sia a chi è inesperto. Si consiglia di portare un grembiule e un contenitore per portare a casa eventuale preparazione in avanzo.

L'appuntamento è domenica 19 maggio 2024 dalle ore 15 alle ore 18 presso Agrilab alla Corte di Giarola in Strada Giarola, 11 a Collecchio (PR) nel Parco del Taro.

Massimo 20 persone.

Info e prenotazioni obbligatoria al numero 338/7918250 oppure via email scrivendo a f.zoli@parchiemiliaoccidentale.it