Nel Parco del Taro meno barriere architettoniche

Domenica 28 Aprile nell'area Naturalistica Le Chiesuole nel Parco del Taro (Collecchio) abbiamo inaugurato il nuovo sentiero accessibile realizzato a seguito di lavori di riqualificazione e abbattimento delle barriere architettoniche.

Al taglio del nastro, davanti ad un pubblico di curiosi e frequentatori dell'area, sono intervenuti il Presidente e il Direttore dei Parchi del Ducato, Agostino Maggiali e Marcella Ghiretti, la Sindaca di Collecchio Maristella Galli, il Presidente Regionale di Anmic (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), Walter Antonini, Matteo Salini di Parmaccessibile e Claudio Ghillani Presidente di Proloco Collecchio.

Il nuovo sentiero "per tutti", realizzato con il rimodellamento del fondo e la posa in superficie di calcestre (ghiaino stabilizzato), parte dall'entrata pedonale dell'area e consente di raggiungere, anche alle persone con disabilità motoria, il capanno di osservazione in riva al laghetto. Sono stati rifatti i fossi di scolo ai lati del sentiero, sistemati l'accesso e le postazioni di osservazione del capanno, posata una nuova casetta di legno per gli addetti alle aperture al pubblico e altre attività di manutenzione del verde.

Ad eseguire e finanziare i lavori, per un costo complessivo di circa 50.000 euro, è stato l'Ente Parchi del Ducato, proprietario e gestore dell'area, con la ditta Laurini di Sissa Trecasali e la progettazione dell'Arch. Francesca Pescaroli che si è avvalsa della collaborazione tecnica del geometra Fernando Delfrate, esperto di accessibilità e consulente della sezione provinciale di Anmic e di Matteo Salini di Parmaccessibile.

L'intervento che inauguriamo oggi è un ulteriore passo che compiamo in direzione di una fruizione più ampia e inclusiva possibile delle Aree Naturali Protette che abbiamo in gestione – ha dichiarato Agostino Maggiali, Presidente dei Parchi del Ducato – e che già offrono per migliaia di persone un'opportunità di visita e di approfondimento davvero significativa e appagante.

Ringraziamo l'Ente Parchi per questa bella iniziativa e per averci coinvolti da subito nella progettazione condivisa delle modalità di attuazione dell'intervento – commenta Walter Antonini, Presidente regionale di Anmic – che si è tradotto nell'accessibilità di questo gioiello naturalistico che è da oggi a disposizione anche delle persone con disabilità motoria e davvero indicato anche per le persone con disabilità intellettiva.

"La nuova area accessibile a tutti a Chiesuole, testimonia l'impegno dei Parchi del Ducato a favore di una fruizione delle aree protette del nostro territorio diffusa e per tutti – commenta l'Assessora Regionale Barbara Lori - Un segno concreto che vuole promuovere occasioni per vivere all'aria aperta esperienze significative e autentiche. Così sono le aree protette dell'Emilia Romagna che sosteniamo e con cui condividiamo progetti in sinergia con i comuni"

Qualche info in più su Chiesuole e gli orari di apertura al pubblico.

Aperture https://bit.ly/calendaio_Chiesuole_2024

Info️ https://bit.ly/chiesuole_info

Dove http://bit.ly/Area_Le_Chiesuole