Di nuovo in Puglia con la settima tappa del progetto di Federparchi e Natura a Cavallo

ESPLORARE LE BELLEZZE DEI PARCHI A CAVALLO, IL 19 MAGGIO NEL PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA

Scopo dell'iniziativa, promossa da Federparchi e Natura a Cavallo, è di far conoscere e preservare gli ecosistemi naturali e la biodiversità garantendo che le attività di escursionismo equestre siano gestite in modo sostenibile per minimizzare l'impatto sull'ambiente.

Il 19 maggio "Esplorare le Bellezze dei Parchi a Cavallo" attraversa il Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Attraversare le aree naturali protette a cavallo significa entrare in sintonia con gli habitat, percorrere sentieri e ascoltare il battito della biodiversità, contribuire alla tutela degli ecosistemi interagendo con l'animale che da migliaia di anni aiuta e accompagna l'uomo. "Esplorare le bellezze dei parchi a cavallo" è una iniziativa che nasce dall'incontro tra Federparchi e l'associazione Natura-a-cavallo nel corso dell'edizione di Fieracavalli 2023 svoltasi a Verona, che ha portato alla sigla di un protocollo di collaborazione.

Scopo dell'iniziativa è di preservare gli ecosistemi naturali e la biodiversità all'interno delle aree protette, garantendo che le attività di escursionismo equestre siano gestite in modo sostenibile per minimizzare l'impatto sull'ambiente. Al contempo si vuole favorire l'escursionismo equestre come forma di turismo sostenibile, incentivando le pratiche a basso impatto ambientale e contribuendo allo sviluppo economico locale, creando esperienze uniche e sostenibili per la fruizione dei parchi.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo Federparchi e Natura a Cavallo organizzano 22 tappe attraverso le aree protette italiane, da nord a sud, tra colline e montagne, parchi peri-urbani, costieri e fluviali. Con il progetto, inoltre, si metteranno in rete 22 aree protette che faranno conoscere i propri sentieri percorribili a cavallo, facendosi promotori di pratiche di turismo lento. Una serie di appuntamenti all'insegna della cooperazione e della condivisione fra enti, associazionismo e territorio.

Programma:

19 maggio, ore 8.30 – 12, alla scoperta del parco dell'Alta Murgia. Partenza e arrivo: Agriturismo Madonna dell'Assunta (Altamura - BA), Destinazione Dolina Tre Paduli, dove è stata attrezzata all'interno di un bosco un sentiero per ipovedenti.

Tempo di percorrenza: 3 ore; lunghezza: 20 km

Conoscere il Parco nazionale Alta Murgia

Superficie a terra: 68'077.00 ha

Flora protetta: 17 specie; Fauna protetta: 59 specie. Habitat: 5 tipi.

Regioni: Puglia. Province: Bari, Barletta-Andria-Trani

Comuni: Altamura, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle,Spinazzola, Toritto.

Provv.ti ist itutivi: DPR 10/03/2004

Paesaggio suggestivo costituito da lievi ondulazioni e da avvallamenti doliniformi, confenomeni carsici superficiali rappresentati dai puli e dagli inghiottitoi. Il substrato è costituito da calcare creataceo, generalmente ricoperto da calcarenite pleistocenica. E' una delle aree substeppiche più vaste d'Italia, con vegetazione erbacea ascrivibile ai Festuco-brometalia. E' presente la più numerosa popolazione italiana della specie prioritaria Falco naumanni ed è una delle più numerose dell'Unione Europa.

Numeri: "Esplorare le bellezze dei parchi a cavallo" è giunto alla settima tappa, in totale sono stati percorsi 599 km con ben 255 partecipanti. Coinvolte 13 tra aree protette ed enti locali e 9 stakeholders.