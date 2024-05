Meeting online alle ore 10 per tutti i parchi interessati alla Green List

Si terrà il 28 maggio online il primo incontro per le aree naturali protette dedicato alla Green List della IUCN, l'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura. L'incontro è promosso dal Comitato italiano IUCN e dalla Federparchi ed ha lo scopo di illustrare le caratteristiche della Green List internazionale, un prestigioso riconoscimento cui possono accedere i parchi che si contraddistinguono per attività di eccellenza sia nel campo della tutela della biodiversità che in quello della governance e nel rapporto con le comunità e il territorio su cui insistono.

Al meeting parteciperanno esponenti della IUCN, del MASE, di Federparchi, rappresentanti dei parchi italiani presenti nella Green List e componenti della EAGL Italia, il gruppo di esperti per la valutazione di ammissibilità per le aree protette del nostro Paese.

Link per partecipare

Il programma in allegato