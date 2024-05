Mercoledì 22 Maggio iniziativa gratuita alla Riserva dei Ghirardi

Uscita serale per scoprire il raro succiacapre (Caprimulgus europaeus), un uccello notturno predatore di falene e insetti notturni. Protagonista di colorite leggende popolari in diversi paesi, il suo nome italiano deriva probabilmente dalla tradizione dei pastori che, vedendolo seguire le greggi a caccia di insetti, pensavano succhiasse il latte alle capre!

Il canto, insistente e penetrante, ha contribuito a creare intorno a questa specie una suggestiva atmosfera di mistero, tanto che la tradizione popolare gli ha attribuito il potere di transitare le anime nell'aldilà. Oggi in realtà il succiacapre è in grande regresso a livello continentale e per questa ragione è protetto dalle leggi comunitarie.

Richiesti scarponi da escursionismo e torcia elettrica.

L'appuntamento è mercoledì 22 maggio 2023 dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

Attività gratuita a cura di WWF Parma e Parchi del Ducato. Ritrovo presso la sbarra di Costa dei Rossi, Bertorella di Albareto (PR).

Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.