Incontro a Milano in occasione della Giornata Europea dei Parchi

Si svolge in occasione della Giornata Europea dei Parchi il Forum delle aree protette della Lombardia. L'appuntamento è per il 24 maggio ore 9.30 presso il Belvedere Jannacci, palazzo Pirelli in via Fabio Filzi 22, Milano.

Il Forum sarà introdotto dall'Assessore regionale al territorio Gianluca Comazzi e da Agostino Agostinelli, del Consiglio direttivo Federparchi. I lavori, moderati dal coordinatore di Federparchi Lombardia Marzio Marzorati, proseguiranno con la presentazione del sistema dei parchi lombardi e, a seguire, le relazioni sulle azioni delle aree protette volte alla cura della natura e della biodiversità. La seconda parte del Forum sarà dedicata agli interventi dei parchi con le comunità locali. In chiusura una tavola rotonda con esponenti di Fondazione Cariplo, Legambiente, Lipu, Linkedin Italia e Ordine degli Agronomi.