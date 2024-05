Il Parco Adda Nord vi invita a partecipare alla visita guidata realizzata nell'ambito del progetto "Bottanuco Young" finanziato da un bando di Regione Lombardia e che vede come capofila il Comune di Bottanuco.

L'appuntamento avrà come protagonista l'Isola della Biodiversità, l'area naturalistica nei pressi della sede del Parco inaugurata pochi mesi fa in occasione delle celebrazioni del 40esimo dalla fondazione. Ci sarà spazio per visitare anche il bee-point e una degustazione di mieli lombardi a cura dell'esperta Paola Arreghini.

L'iniziativa è rivolta ai giovani (8-17) ed è fissata per sabato 25 Maggio con ritrovo a Bottanuco alle 14 presso piazza San Vittore, da dove partirà un minibus che accompagnerà il gruppo (massimo 20 partecipanti) a Villa Gina.

L'evento è gratuito, ma è necessario iscriversi entro il 24 maggio scrivendo una mail a info@parcoaddanord.it