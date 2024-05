"Vieni nel Parco" è la rassegna di eventi e iniziative che si svolgeranno dal 18 maggio al 16 giugno nel territorio del Parco Agricolo Sud Milano.

Il Parco insieme ai suoi Punti celebra alcune date importanti che hanno lo scopo di ricordare a tutti il valore delle aree protette:

Già festeggiata la Giornata Mondiale delle Api il 20 maggio - questi insetti impollinatori giocano un ruolo fondamentale nel mantenere in equilibrio gli ecosistemi

Si continua poi oggi 21 maggio, con la Giornata Mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo - una occasione unica per celebrare gli straordinari benefici di una società ricca di diversità culturali e per riaffermare l'impegno della comunità internazionale verso il mutuo intendimento e il dialogo interculturale.

Il 22 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Biodiversità, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per celebrare l'adozione della Convenzione sulla diversità biologica.

Il 24 maggio è la volta della Giornata Europea dei Parchi e si rinnoverà l'iniziativa della Federazione Europea dei Parchi per ricordare il giorno in cui, nel lontano 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo.

Il 5 giugno si festeggia la Giornata Mondiale dell'Ambiente.

Per celebrare queste ricorrenze, il Parco Agricolo Sud Milano ha realizzato delle iniziative per promuovere la conoscenza del Parco gestore di un ricco patrimonio artistico, naturale e storico. Per l'occasione potrete scoprire i percorsi meno noti e non solo!

Ecco qui il programma: https://www.cittametropolitana.mi.it/parco_agricolo_sud_milano/news/Vieni-nel-Parco-00004/