La Scienza in missione

Sta per tornare il Festival della Biodiversità a Parco Nord Milano: la XVIII edizione si terrà dal 6 al 16 giugno!

Quest'anno il tema è "Scienze per lo Sviluppo Sostenibile" con l'intento di utilizzare la scienza per valorizzare la vita sul Pianeta e perseguire uno sviluppo che non premi gli interessi economici sopra all'uso spropositato delle risorse.

Sarà occasione per entrare in contatto e conoscere la biodiversità del Parco, comprenderne il profondo valore per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio, ma non solo: sarà possibile anche scoprire gli interventi di riqualificazione ambientale e naturalistica, i paesaggi rurali e naturali presenti in città.

Vi abbiamo incuriosit*? Ecco qui tutti gli eventi: https://www.festivalbiodiversita.it/tema/

Clicca qui invece per conoscere nel dettaglio l'evento: https://www.festivalbiodiversita.it/eventi/