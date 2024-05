Torna l'annuale concorso fotografico organizzato dalla Riserva Naturale Torbiere del Sebino, in collaborazione con il Gruppo Iseo Immagine, giunto quest'anno alla sua decima edizione!

Il tema di quest'edizione, Natura in equilibrio, nasce dalla convinzione che l'equilibrio del rapporto tra uomo e Natura sia indispensabile per il benessere della Terra, ma anche per le generazioni attuali e future.

Le fotografie inviate, quindi, dovranno ispirare riflessioni, dialogo e azioni positive verso la protezione e la conservazione del nostro patrimonio naturalistico.

NOVITA'! Per stimolare la passione dei giovani per la fotografia naturalistica ed il lavoro di gruppo nell'ambito dell'educazione ambientale, è stata istituita anche una sezione giovani, verranno quindi assegnati dei riconoscimenti alla miglior foto di ragazzi fino a 18 anni e al miglior lavoro di gruppo di alunni della scuola dell'obbligo.

SCADENZA. Sarà possibile inviare le fotografie entro le ore 14:00 di lunedì 28 ottobre 2024.

I partecipanti avranno la possibilità di presentare un massimo di 4 fotografie in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica info@torbiere.it.

Per maggiori informazioni e scaricare il regolamento clicca qui #mce_temp_url#

Cosa aspetti? Partecipa e immortala l'equilibrio!