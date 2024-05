Escursioni guidate all'interno del Parco Regionale Valle Lambro

Le Guardie Ecologiche Volontarie organizzano, per il 2024, una serie di appuntamenti per scoprire le bellezze del Parco della Valle del Lambro, con la rassegna di escursioni "Dentro il Parco".



Ecco gli appuntamenti di questo weekend!



Venerdì 31 maggio e sabato 1 ore 21- Triuggio.

Serata con le lucciole

Durata 2h. Parcheggio di via Vismara 1 a Rancate di Triuggio

L'esperienza prenderà il via con un'introduzione al mondo delle lucciole, in una miscela sapiente di nozioni scientifiche ed evocazioni poetiche, indispensabili per cogliere la natura di questi interessanti insetti e l'eterna fascinazione che continuano ad esercitare.Si partirà poi alla ricerca delle lucciole con una passeggiata nei boschi di Triuggio, per la quale è raccomandato tanto silenzio, che permetterà una maggiore immersione nella natura.



Note: L'escursione, di circa 2 km, è adatta a tutti, adulti e bambini a partire dai 6 anni. Il percorso non è percorribile con passeggino. È consigliato un abbigliamento comodo e adatto alle condizioni climatiche, con pantaloni lunghi per la presenza di ortiche o rovi lungo il percorso. Non sono ammessi cani. Lungo il percorso non vi sono né bar né sevizi igienici. È utile portare con sé delle torce elettriche, ma da usare con moderazione.



Iscriviti qui#mce_temp_url# (posti esauriti, ulteriori iscrizioni verranno inserite in lista di attesa) - evento del 31 maggio

Iscriviti qui#mce_temp_url# per l'evento dell'1 giugno



Domenica 2 giugno, ore 9 – Agliate.

La Basilica, il Battistero e le Grotte di Realdino

Parcheggio nei pressi del ponte di Agliate, via P. Corbella - Durata 3h 30'.

L'escursione affronta una pluralità di tematiche naturalistiche, artistiche-storiche, religiose-culturali e paesaggistiche in uno dei luoghi più peculiari della Brianza, in cui storia e natura si fondono in un paesaggio estremamente caratteristico. Il percorso comincerà con la visita della Basilica, fino alle Grotte di Realdino. Lungo il percorso sarà possibile scoprire le meraviglie naturalistiche che punteggiano il nostro territorio e verranno raccontate le vicende religiose a partire dall'alto Medioevo.

Note: L'escursione è adatta a tutti, adulti e bambini. Il percorso non è percorribile con passeggino. È consigliato un abbigliamento comodo e adatto alle attività all'aria aperta, scarpe da trekking o ginnastica o scarponcini. I cani non sono ammessi per rispetto alla sacralità del luogo. Nei pressi della Basilica di Agliate sono presenti servizi igienici.



Iscriviti qui#mce_temp_url# (posti esauriti, ulteriori iscrizioni verranno inserite in lista di attesa)



Attenzione!

1- Tutte le escursioni sono gratuite.

2- I posti sono limitati, è necessaria la prenotazione (è possibile iscrivere solo membri del proprio nucleo familiare; non si accettano prenotazioni per gruppi).

3- In base alle previsioni meteo, il venerdì precedente ciascuna escursione, agli iscritti verrà inviata una mail di conferma o annullamento dell'iniziativa, contenente i dettagli logistici ed eventuali indicazioni organizzative.



Per scoprire il programma commpleto e i successivi appuntamenti, clicca qui#mce_temp_url#