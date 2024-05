La Regione Emilia-Romagna scommette sui giovani e lancia il progetto "Scuola&Biosfera" per promuovere una vera e propria educazione ambientale e alla sostenibilità sul campo, partendo da tre eccellenze quali le Riserve della Biosfera UNESCO dell'Appennino Tosco-Emiliano, Po Grande e Delta Po: aree di grande pregio naturalistico, veri e propri scrigni della biodiversità, ma anche laboratori per promuovere nuovi modelli di sviluppo sostenibile insieme alle comunità locali.

Il progetto si rivolge a tutti gli Istituti del territorio nazionale per promuovere viaggi di istruzione nelle tre Riserve della Biosfera UNESCO. Un catalogo di 245 "esperienze" diverse, informazioni organizzative e contributi per le scuole dalla primaria alla secondaria di primo e secondo grado.

Anche il CEAS Parchi Emilia Centrale partecipa al Progetto "Scuola&Biosfera" proponendo 11 percorsi nelle aree protette gestite dall'Ente Parchi Emilia Centrale e ricadenti nel sito MaB UNESCO Appennino Tosco-Emiliano: il Parco regionale del Frignano e il Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina, le Riserve naturali di Sassoguidano, Salse di Nirano e Rupe di Campotrera fino al Paesaggio Protetto Collina Reggiana-Terre di Matilde. Visite guidate naturalistiche, incontri con esperti e approfondimenti di progetti, queste sono le tre tipologie di esperienze che le ragazze e i ragazzi delle scuole potranno vivere in luoghi suggestivi ed unici del nostro territorio.

I CATALOGHI "Scuola&Biosfera"

IL PROGETTO "Scuola&Biosfera"

Scuola&Biosfera ha come obiettivo stimolare i viaggi di istruzione nei territori emiliano-romagnoli riconosciuti dal Programma MAB UNESCO, per potenziarne la capacità di attrarre turismo scolastico sostenibile, valorizzando le specificità locali. Il progetto nasce dalla volontà della Regione Emilia-Romagna e delle Riserve della Biosfera di andare verso una sempre maggior integrazione e cooperazione fra territori, nell'ambito delle attività di coordinamento e dei progetti condivisi che la Regione ha avviato.

Per approfondimenti: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/riconoscimenti-unesco/programma-mab/scuola-biosfera

RICHIESTA DI CO-FINANZIAMENTO per i viaggi di istruzione "Scuola&Biosfera"

La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione delle scuole emiliano-romagnole che hanno almeno un plesso in un Comune delle tre Riserve della Biosfera (o del Parco Regionale del Delta del Po) una serie di contributi per effettuare dei viaggi di istruzione della durata di una o più giornate in una Riserve della Biosfera diversa da quella di provenienza. Le risorse, stanziate dall'Assessorato regionale alla Programmazione territoriale, Parchi e Forestazione, potranno essere utilizzate per co-finanziare viaggi di istruzione svolti entro il 30 novembre 2024 ed organizzati a partire dalle esperienze del catalogo Scuola&Biosfera.

Le richieste da parte delle scuole dovranno essere fatte pervenire al Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, Ente capofila del progetto, secondo le modalità indicate nell'AVVISO PUBBLICO dedicato a partire dal 10 giugno ed entro e non oltre le ore 12:00 del 28 giugno 2024.

Per maggiori informazioni sul bando di finanziamento è possibile contattare educazione@parcoappennino.it