Dal 30 maggio al 1° giugno la X edizione, quest'anno intitolata "Maratona dei Fiori"

Punta decisa alla Riviera ligure l'edizione 2024 della Maratona Ferroviaria, la manifestazione dell'Alleanza della Mobilità Dolce AMODO, cui Federparchi aderisce, dedicata al Trasporto Pubblico Locale (TPL), soprattutto su ferro, che percorre lunghe distanze usando solo linee locali: un modo per testare l'efficienza del sistema di traporti pubblici del Paese senza dimenticare la ciclabilità, visto che un tratto sarà svolto in bicicletta sulla famosa greenway dei Fiori, ex sedime della ferrovia, ora spostata di tracciato. Nell'arco di tre giorni (30 maggio - 1 giugno), da Milano a Torino, passando per il Ponente ligure e sconfinando nella Costa Azzurra francese (un percorso transfrontaliero) la "Maratona dei Fiori" 2024, cui partecipano Anna Donati, portavoce di AMODO, Massimo Ferrari, Presidente di Assoutenti UTP, Massimo Bottini referente mobilità di Italia Nostra, Bernardo Gennaro dell'Associazione Europea Ferrovieri (AEC) e Agostino Agostinelli di Federparchi, intende conseguire alcuni risultati mettendo in evidenza le tante modalità di mobilità sostenibile che si possono utilizzare.

