Camminare alla scoperta del Patrimonio Mondiale

Presto disponibile un volume unitario e aggiornato, interamente dedicato ai percorsi nella Vena del Gesso Romagnola.

La guida si rivolgerà a tutti (inclusi neofiti, famiglie e turisti arrivati in loco per la prima volta), non solo ai camminatori già esperti. Si comporrà di una dozzina di percorsi da mezza giornata ciascuno, percorribili con grande godimento naturalistico ma anche – perché no, ancora una volta – in vista di una successiva, meritata sosta in uno dei tanti agriturismi che costellano i dintorni della Vena. Si tratterà di itinerari tutti ad anello e tutti - con qualche marginale e motivata eccezione – su sentieri già segnati e soggetti alla preziosa manutenzione annuale svolta dal CAI con le sezioni di Faenza, Imola e Lugo.

Si tratterà non proprio di un atlante completo, perché, paradossalmente, i sentieri sulla Vena sono troppi per essere descritti tutti in un libro pratico che per sua natura dovrà essere di pronta consultazione, economico e "zainabile".

Si procederà allora, come nelle guide delle Dolomiti degli anni Settanta, per "itinerari scelti", cioè selezionati e concatenati a seconda della logistica, della tempistica e della rappresentatività naturale. In pratica non mancheranno i due itinerari forse più classici e noti, cioè il "Sentiero degli Abissi" al Carnè e quello "dei Cristalli" a Monte Mauro, esemplificativi dell'ambiente forestale il primo e di quello rupestre il secondo, con il comun denominatore dei fenomeni carsici: doline, valli cieche e tutto il corollario della capillare presenza di grotte.

Ci saranno riferimenti alle "alte vie" che attraversano la Vena da un capo all'altro – in ordine di anzianità: Cammino di Sant'Antonio, Alta Via dei Parchi, Via dei Gessi e dei Calanchi, Via del Gesso – e anche a quelle che lo toccano più o meno parzialmente, dal Cammino di Dante al Sentiero Linea Gotica. Ma soprattutto ci saranno i giri da due, tre, quattro ore, fra boschi di roverella e creste con lecci e terebinti, per il divertimento di un sabato pomeriggio o di un'intera domenica.

Che cos'è una guida escursionistica senza una base cartografica di buona qualità e aggiornata?

Altra novità editoriale dell'Ente sarà proprio una nuova carta escursionistica dei sentieri del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola. Aggiornata con tutta la sentieristica ufficiale CAI, i vari punti di interesse e le informazioni necessarie per escursioni consapevoli e in tutta sicurezza, affiancherà la guida e ne diverrà utile supporto.

La base topografica sarà un'elaborazione della Carta Tecnica Regionale con opportuni aggiornamenti ricavati dalla Open Street Map 2023. Le diverse sezioni CAI che collaborano con l'Ente (Faenza, Imola e Lugo) saranno poi di fondamentale importanza per una completa verifica e validazione dei dati inseriti. Sarà stampata su carta Stone Paper 100% Tree Free (senza cellulosa) resistente all'acqua e allo strappo nel formato 70x100 cm.

La mappa sarà realizzata dalla Casa Editrice Map- Trek e disponibile anche in versione digitale per App di navigazione GPS Avenza Maps.