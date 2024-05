Un momento storico per il Parco, che sarà raggiungibile con il mezzo pubblico e quindi in maniera più eco-sostenibile rispetto al mezzo privato

Sabato 1 giugno sarà attivata da Autolinee Toscane in accordo con Comune di Pisa ed Ente Parco la nuova linea 26 che permetterà di raggiungere la Tenuta di San Rossore sabato, domenica e festivi. Un momento storico per il Parco, che sarà raggiungibile con il mezzo pubblico e quindi in maniera più eco-sostenibile rispetto al mezzo privato, e sarà inoltre più facilmente fruibile dai turisti che da piazza dei Miracoli potranno arrivare a San Rossore in pochi minuti.

L'orario estivo, valevole fino al 31 ottobre è regolato sull'orario di apertura del Parco, la prima corsa è alle 8.30, l'ultima alle 18.30 ed in 17 minuti dalla partenza dalla Sesta Porta si raggiunge la fermata 'Ippodromo' e a seguire la fermata 'Cascine Vecchie' davanti al Centro Visite. Dal 1° novembre al 31 marzo l'orario invernale con l'ultima partenza alle 16.30. Sul tragitto anche le fermate di 'Piazza dei Miracoli' e 'Cascine' all'inizio del viale vicino all'Aurelia. Guarda – La tabella oraria