Lex – messaggio dell’istituto su limite delle risorse

L'INPS ha inviato un messaggio sul blocco delle domande per l'anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. I blocco è dovuto al raggiungimento del limite delle disponibilità finanziarie stanziate nel Bilancio di previsione dell'INPS per l'anno 2024.