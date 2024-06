Immersione nelle acque di Porto Ercole del Monte Argentario con gli istruttori dell’Arcipelago Toscano

Due immersione nelle acque di Porto Ercole, al Monte Argentario, è stato questo il momento di lancio delle 16 attività di Citizen science previste in Italia nell'ambito del progetto Life A-MAR NATURA2000 che si è svolto il 2 giugno.

L'azione del progetto (ACTION B.2: Communication and citizen science) prevede la realizzazione di 30 workshop, 16 in Italia a cura di FEDERPARCHI e 14 in Spagna a cura di Fundacion Biodiversidad, rivolti a turisti e residenti sul tema della biodiversità dei siti N2000 presenti localmente. L'appuntamento, oltre ad illustrare il progetto europeo e le sue azioni, è stato centrato sulla vera attività di Citizen science, cioè "è la scienza che si realizza con il contributo del cittadino".

Gianni Morè, istruttore FIAS (Federazione Italiana Attività Subacquee) ha presentato i siti marini della rete NATURA2000 all'interno del parco nazionale dell'Arcipelago Toscano: IT5160002 Isola di Gorgona - area terrestre e marina (ZSC/ZPS); IT5160006 Isola di Capraia - area terrestre e marina (ZSC); IT5160007 Isola di Capraia - area terrestre e marina (ZPS); IT5160013 Isola di Pianosa - area terrestre e marina (ZSC/ZPS); IT5160014 Isola di Montecristo e formica di Montecristo - area terrestre e marina (ZSC/ZPS); IT51A0024 Isola di Giannutri - area terrestre e marina (ZSC/ZPS); tutti caratterizzati da una elevata biodiversità marina, sia animale che vegetale. Nell'illustrare le caratteristiche dei siti sono state citate le tante specie di pesci, uccelli e piante marine tipiche dei luoghi.

L'adesione all'evento è stata alta ed entusiasmante, i partecipanti hanno proseguito il confronto sui temi della scoperta e della tutela dei siti marini anche in barca, dove si è svolta anche la presentazione dell'App Life A-MAR, con dimostrazione sul campo delle sue funzionalità, in particolare quelle inerenti le informazioni sulle caratteristiche di ogni sito marino nonché la possibilità di individuare la sua esatta collocazione. Due le immersioni, una al mattino e una al pomeriggio, grazie alla quali si è andati alla scoperta delle meraviglie sommerse. Al termine dell'evento tutti i partecipanti hanno compilato di buon grado il questionario di progetto.

Nei siti Natura 2000 del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, oltre ad estese praterie di posidonia in ottimo stato di conservazione, vi si trovano popolamenti a coralligeno ben sviluppati con facies a gorgonia gialla, gorgonia bianca, gorgonia rossa, corallo rosso. I siti ospitano, inoltre, aree di nidificazione di importanti specie di volatili come la berta maggiore, il marangone dal ciuffo, il gabbiano corso. Le isole dell'Arcipelago sono anche caratterizzate da un sistema di grotte sommerse fra i più estesi di Italia. Oltre al tursiope, molti mammiferi marini visitano l'area: il capodoglio, la balenottera comune, il delfino comune, la stenella, il grampo, il globicefalo, lo zifio.