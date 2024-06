Sabato 08 e domenica 09 giugno al Teatro alla Corte di Giarola

Teatro Medico Ipnotico propone attività e spettacoli di burattini per tutto il mese di giugno presso il Teatro alla Corti di Giarola a Collecchio nel Parco del Taro.

LABORATORI

I laboratori prevedono la costruzione di rudimenti d'animazione "burattinesca" per 3 sabati pomeriggio; sono aperti a TUTTI partendo da un'età minima di 3 anni e si potranno svolgere solo con un minimo di 10 partecipanti e per non più di 20.

Lab. Palude 1 giugno dalle 15,30 alle 18,30

Lab. Sgourghiguelo 8 giugno dalle 15,30 alle 18,30

Lab. Solfanello 15 giugno dalle 15,30 alle 18,30

Costo dell'attività: € 10,00 con prenotazione obbligatoria alla seguente pagina "Weekend di giugno" oppure telefonando a 3471606291.

SPETTACOLI

Domenica 02 giugno alle ore 16 "Momo, il dio della burla"​

Momo, figlio di Hypnos e della Notte, è un dio antico, il dio della burla. Venne cacciato dall'Olimpo per aver preso in giro gli Dei. Caduto sulla terra, è diventato il Fool, l'attore, il buffone, il clown...infine ha trovato rifugio nel Teatro dei Burattini, dove passa i giorni in compagnia dei suoi amici di legno e stoffa. Momo e i suoi compari saranno contenti di esibirsi per voi ed evocare l'Ordine, la Paura, la Magia, la Sorpresa, l'Ozio, la Festa e il Desiderio, i sette cavalli che girano in tondo nella giostra della settimana.

​Dai 3 anni.

Altre info su "Momo"

Domenica 09 giugno alle ore 16 "Racconti d'estate"

I protagonisti di questo spettacolo sono i bambini. I figli di celebri burattini, dall'emiliano Sandrone al francese Guignol, passano l'estate in città con altri amici, giocando sotto ad un ponte. Infatti nessuno ha un soldo per andare in vacanza. In un normale pomeriggio di canicola la realtà supera la fantasia, trasformando la noia in avventura. Questo racconto è ispirato ai film di Francois Truffaut, che nella sua opera ha sempre conservato uno sguardo verso l'infanzia, ai suoi incanti e alle sue amarezze.

​Dai 3 anni.

Altre info su "Racconti d'estate"

Domenica 16 giugno alle ore 16 "Safari"

Il capocomico Lomé è ancora alle prese con il problema di rendere attuale il suo teatrino di burattini. Inventa allora un format, il "fotosafari" e organizza un casting. Tra i candidati la giovane Violetta presenta il progetto più convincente: vorrebbe portare equilibrio all'eccesso di "domestico" dei nostri tempi e per farlo pensa di fotografare il "selvatico" che si cela nel bosco. Il problema maggiore è vincere la paura di non essere all'altezza del compito. Ci riuscirà? Gli Spiriti del bosco cercheranno di aiutarla...

Dai 3 anni.

Altre info su "Safari"

Sabato 29 giugno alle ore 19 "La Sconosciuta della Senna"

In questo spettacolo si invita il pubblico in un viaggio nella Parigi di inizio novecento. Si passa Dal quartiere di Montmartre popolato da ballerine e dalla barcollante figura del pittore Maurice Utrillo, che per tutta la vita ha dipinto le strade e le case bianche del suo quartiere. Si scende poi nel quartiere di Montparnasse, dove tutto era possibile: e allora può succedere che il mercante d'arte Leopold Zborowski possa incontrare l'immagine della sconosciuta della Senna, una giovane annegata. E poi, ecco arrivare i pittori Amedeo Modigliani e Chaim Soutine che seguendo il loro sogno provano a trasformare la vita in un istante di bellezza, così diverso dal tempo degli orologi, dei successi e delle sconfitte.

Dai 10 anni.

Altre info su "La Sconosciuta della Senna"

Costo del biglietto: adulti € 8,00 e bambini € 5,00 con prenotazione consigliata alla seguente pagina "Weekend di giugno" oppure telefonando a 3471606291.

Laboratori e spettacoli si tengono presso il Teatro Corte di Giarola, in Strada Giarola, 10 a Collecchio (PR) nel Parco del Taro.

Il programma è a cura di Teatro Medico Ipnotico - www.teatromedicoipnotico.com - info@teatromedicoipnotico.com - 3471606291