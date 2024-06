Interventi di manutenzione post-alluvione nel tratto Balzole - Rio Sgarba

Si sono conclusi nel mese di maggio i lavori di ripristino di una porzione del sentiero CAI n. 705 a seguito degli eventi franosi del maggio 2023. La porzione interessata dagli interventi, ricadente nel comune di Borgo Tossignano, si sviluppa sul tracciato di una viabilità storica posta al termine della via Rocchetta, tracciato che costeggia in questo tratto il Rio Sgarba: emergenza fluviale che caratterizza il paesaggio del primo tratto del sentiero.

Gli eventi estremi del maggio 2023 avevano provocato una frana in corrispondenza di un punto posto circa alla metà del percorso mentre le piogge torrenziali avevano scavato, per tutta la lunghezza dello stesso, un solco che mediamente si aggirava intorno ai 20 cm di profondità per circa 60 di larghezza.

La porzione di sentiero oggetto di ripristino ha una lunghezza di circa 1.350 m, gli interventi realizzati sono stati:

ripristino del percorso originario del sentiero a seguito della frana comprensivo del taglio con spostamento della vegetazione divelta e abbattuta;

riprofilazione del sentiero esistente con ripristino del percorso scavato dall'acqua mediante fornitura e posa di materiale adeguato;

pulizia della vegetazione invadente per ripristino della larghezza del percorso preesistente e creazione delle necessarie cunette di scolo per le acque meteoriche.

A completamento dell'opera, la sezione CAI di Imola ha realizzato inoltre gli interventi di manutenzione e ripristino della segnaletica del sentiero.

I lavori, previsti dall'Ente di Gestione per i Parchi e Biodiversità-Romagna, sono stati realizzati con il contributo dell'Ordinanza 13/2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.