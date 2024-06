Santini: un modo per partecipare alla conservazione della natura. Si può scegliere il parco cui destinare la quota.

I parchi nazionali e Federparchi rilanciano la campagna per il 5x1000 con lo slogan "difendiamo la natura, Insieme, dona il 5 x mille ai Parchi Nazionali Italiani". I parchi proteggono il patrimonio naturale italiano ed è importante sostenere le aree protette italiane per preservare le meraviglie naturali italiane. Si può anche scegliere a quale parco destinare la quota.

"L'indicazione del 5x1000 ai parchi è una forma di partecipazione alla tutela della biodiversità italiana che è la più ricca d'Europa- afferma il presidente di Federparchi Luca Santini - Continueremo la nostra campagna di sensibilizzazione augurandoci di poter far presto partecipare al 5x1000 anche i parchi regionali e le aree marine, perché per tutelare la biodiversità occorre un sistema integrato di aree protette in quanto la natura non conosce confini, né geografici e né amministrativi".

Per la donazione del 5x1000 ai parchi è infatti possibile indicare il parco specifico ove indirizzare la quota inserendo il nome dell'ente oltre alla dicitura "parchi nazionali". Si può quindi scegliere quello preferito a cui si è più legati per vari motivi, a partire dalle emozioni che si vivono quando ci si immerge nella natura.