Visite guidate, escursioni, dromedari: il calendario completo

Escursione alle dune al tramonto, passeggiate in bici fino a Bocca di Serchio, visite guidate a Coltano e Calambrone, Tarta lab alla Lecciona, laboratori artistici sul lago di Massaciuccoli, tour per ammirare i cavalli e i dromedari allo stato brado a San Rossore. Sono solo alcuni degli eventi racchiusi nel calendario della Festa dei Parchi 2024: per tutta l'estate, da giugno a settembre, tantissime possibilità per scoprire la varietà di ambienti naturali del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli grazie al contributo della Regione Toscana ed all'impegno delle associazioni ambientaliste e delle realtà del territorio: Legambiente Pisa e Versilia, WWF Alta Toscana, Pro Loco Coltano, Oasi Lipu, centro visite La Brilla, centro visite San Rossore, Equitiamo. «In totale oltre 35 iniziative gratuite e diffuse in tutte le Tenute del Parco per poterlo esplorare, conoscere, condividere e rispettare» commenta il presidente Lorenzo Bani.

Si parte venerdì 14 giugno con 'Dune al tramonto', visita all'oasi WWF delle dune di Tirrenia, si continua sabato 15 giugno a Coltano con il 'circuito sulle api', mentre domenica 16 giugno all'Oasi Lipu di Massaciuccoli si va 'alla scoperta delle erbe palustri'. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, prenotazione obbligatoria, di seguito il calendario e numeri per informazioni

Legambiente Pisa

Mercoledì 10 luglio dalle 17.30 – La riserva di Bocca di Serchio, tra dune, fiume e mare

Venerdì 12 luglio alle 17.30 – Nella Tenuta cerco e trovo la biodiversità

Domenica 14 luglio alle 16.30 – Per te Sabrina, per noi

Domenica 28 luglio alle 17.30 – Calambrone, là dove c'era il mare ora c'è una selva

Sabato 24 agosto alle 17.30 – La bella chiacchierata al bosco di San Bartolomeo

Domenica 8 settembre alle 16 – Tradizioni che lasci, tradizione che ritrovi

Informazioni e prenotazioni: 320-4603529 e 340-0819933

WWF Alta Toscana

Tutti i venerdì dal 14 giugno al 26 luglio – Dune al tramonto

Venerdì 19 luglio alle 17 – Tarta lab alla scoperta del mare alle dune di Tirrenia

Martedì 23 luglio alle 9 – Giocoescursione nel bosco di Marina di Pisa

Mercoledì 24 luglio alle 10 – Tarta lab alla scoperta del mare alla riserva della Lecciona

Venerdì 26 luglio alle 18 – Tramonto e stelle al lago di Massaciuccoli

Domenica 11 agosto alle 18 – Tramonto e stelle cadenti alla Lecciona

Informazioni e prenotazioni: duneditirrenia@wwfaltatoscana.it, info@teatrinodelsole.it, versilia@wwfaltatoscana.it

Oasi Lipu Massaciuccoli

Domenica 16 e 23 giugno alle 17 – Alla scoperta delle erbe palustri

Lunedì 12 agosto alle 19.30 – Arte in volo

Sabato 21 settembre alle 15 – La via delle mondine

Informazioni e prenotazioni: 0584-975567

La Brilla Wiki Lago Puccini

Sabato 21 settembre e domenica 22 settembre – Mobilità sostenibile sul lago, verso una progettualità condivisa. Convegno, escursione in dragone e a piedi.

Informazioni e prenotazioni: labrilla.aps@gmail.com, 0584-1661522, 342-6187476

Legambiente Versilia

Lunedì 8 luglio alle 18 – In bicicletta a Bocca di Serchio

Lunedì 22 luglio alle 16 – Una riserva, un mare di tesori

Lunedì 29 luglio alle 18.30 – Le dune al tramonto

Lunedì 5 agosto alle 16 – Dal bosco al mare nell'incanto della Lecciona

Lunedì 26 agosto alle 16 – Una riserva, un mare di tesori

Informazioni e prenotazioni: 328-8764122

Proloco Coltano

Sabato 15 giugno alle 16 – Circuito sulle api

Sabato 22 giugno alle 16 – La creta e i suoi segreti

Sabato 29 giugno alle 7 – Sveglia presto!!!

Sabato 6 luglio alle 17 – La tenuta di Coltano tra natura e storia

Venerdì 6 settembre – Voglia di acquerello, rigorosamente naturale

Informazioni e prenotazioni: 347-062665

Boschetto di San Rossore

Domenica 28 luglio alle 10 – Natura brada: cavalli e 'cammelli' insegnano educazione ambientale, nell'anno dei camelidi istituito dalla Fao. Visita guidata in occasione della giornata monduale della conservazione della natura

Informazioni e prenotazioni: 050-503101

Laboratorio Gaia Fattoria

Sabato 22 giugno e sabato 29 giugno alle 16, domenica 1 settembre alle 10 – Visita guidata a piedi per bambini da 5 a 11 anni tra le strutture, i pascoli e i punti di interesse naturalistico nella zona della Sterpaia, presso le scuderie Equitiamo a San Rossore.

Informazioni e prenotazioni: 338-7887229

Centro visite San Rossore

Domenica 30 giugno alle 14 – Visita guidata in trenino fino al mare e laboratorio 'Il miele e i suoi sapori' presso 'Sapori mediterranei'

Informazioni e prenotazioni: 050-503101