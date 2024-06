Mercoledì 19 giugno, alle ore 9, presso la sala "20 Maggio" della Regione Emilia-Romagna, in viale della Fiera 8 a Bologna (Terza Torre), sarà presentato il progetto "Donne&Biosfera" in un convegno sul ruolo delle donne nello sviluppo sostenibile dei territori riconosciuti dall'UNESCO nell'ambito del Programma MAB.

Al convegno, organizzato dalle tre Riserve della Biosfera emiliano-romagnole: Appennino Tosco Emiliano, Delta Po e Po Grande, interverranno relatrici e relatori di carattere internazionale, nazionale e regionale - moderati dalla giornalista e conduttrice televisiva Donatella Bianchi, presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre – che porteranno punti di vista utili a confrontarsi sul tema del protagonismo femminile nelle Riserve della Biosfera.

La prima parte del convegno sarà dedicata all'inquadramento a livello globale e italiano del ruolo delle donne nei diversi settori, come imprenditoria, istruzione, ricerca e politica e di come, a livello di Programma MAB, anche le Riserve della Biosfera debbano impegnarsi per la parità di genere sui propri territori.

La seconda parte del convegno sarà dedicata alla presentazione del progetto "Donne&Biosfera", realizzato dalla Regione Emilia-Romagna insieme alle Riserve della Biosfera Appennino tosco-emiliano, Po Grande e Delta Po, di cui verranno presentati i risultati dell'analisi effettuata e lanciate suggestioni per il possibile sviluppo. Tali suggestioni saranno commentate ed integrate nell'ambito di una tavola rotonda a cui parteciperanno rappresentanti del settore imprenditoriale, della ricerca, dell'educazione e dell'associazionismo.

A chiudere i lavori Barbara Lori, assessora alla Programmazione territoriale, Edilizia, Politiche abitative, Parchi e forestazione, Pari opportunità, Cooperazione internazionale allo sviluppo della Regione Emilia-Romagna, che, facendo sintesi degli spunti ricevuti, delineerà il percorso che la stessa Regione intraprenderà insieme alle Riserve della Biosfera per lo sviluppo del progetto.

Per partecipare al convegno è necessario compilare il modulo online: https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z%2bN8MruZcRV40yW0bjrZ90i0Hq07nb0&Lang=IT

Per informazioni: MariaVittoria.Biondi@regione.emilia-romagna.it

Il programma dell'evento e tutti gli aggiornamenti sulla pagina dedicata al progetto Donne&Biosfera