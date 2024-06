Dal 17 al 28 Giugno per lavori di manutenzione straordinaria

Proseguono gli interventi del progetto "INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEL PARCO BOSCHI DI CARREGA" che prevede lavori per circa 72000 euro con l'obiettivo di aumentare il grado di sicurezza dei visitatori lungo i sentieri del Parco Boschi di Carrega (PR).

I lavori, che interesseranno i percorsi del Parco per alcune settimane, consistono nella manutenzione della vegetazione forestale (l'abbattimento di piante secche o pericolanti) e nella sistemazione del fondo dei sentieri per migliorarne l'accessibilità.

Durante l'esecuzione dei lavori per ragioni di sicurezza, verranno chiusi i sentieri via via interessati dagli interventi forestali previsti, per il tempo necessario al loro completamento.

I sentieri presente nell'area "Parco Monumentale" e "Bosco della Capannella" resteranno chiusi dal 17 al 28 Giugno 2024.

A questo scopo è stato pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE dell'Ente n. 9 del 13.6.2024 "Chiusura temporanea sentieri area "Parco Monumentale" e "Bosco della Capannella" nel Parco Regionale dei Boschi di Carrega" che riassumiamo a seguire e pubblichiamo per intero nel file .pdf allegato.

PREMESSO:

- CHE è in corso di realizzazione il Progetto "INTERVENTI DI FORESTAZIONE NEL PARCO BOSCHI DI CARREGA";

- CHE i lavori previsti ricadono nel Parco dei Boschi di Carrega (Comune di Sala Baganza) ed in particolare prevedono la realizzazione di interventi selvicolturali di messa in sicurezza della vegetazione volti alla riduzione dei rischi lungo i percorsi del Parco e ad aumentare il grado di sicurezza della fruizione dei sentieri da parte dei visitatori sia per quello che concerne gli interventi di manutenzione della vegetazione forestale sia per il miglioramento dell'accessibilità (interventi di sistemazione del fondo dei sentieri);

- CHE tale area, tutta di proprietà dell'Ente Parchi, è attraversata da alcuni sentieri pedonali e per mountain bike e che una prima fase dei lavori interesserà i sentieri presente nell'area "Parco Monumentale" e "Bosco della Capannella" come individuati nella cartografia allegata;

- CHE gli interventi da eseguire comportano anche l'abbattimento di grossi esemplari arborei disseccati o pericolanti ritenuti pericolosi per la fruizione della rete escursionistica dell'area

DATO ATTO che per ragioni di pubblica incolumità si rende necessario vietare temporaneamente il transito al pubblico nei citati sentieri come individuati nella cartografia allegata

D E C R E T A

1. Di interdire il transito nei sentieri sopracitati come individuati nella cartografia allegata, per il periodo di intervento a partire dal 17 GIUGNO 2024 AL 28 GIUGNO 2024 compreso;

2. L'apposizione di adeguata segnaletica di interruzione al transito da posizionarsi nei punti di accesso all'area interdetta dei sentieri;

FATE ATTENZIONE!!