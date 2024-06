Convegno promosso dal parco dei Sibillini, Amodo, Federparchi, Legambiente e Federtrek

Per una mobilità sostenibile per la Fioritura di Castelluccio, questo il tema del convegno che si terrà il 18 giugno a Visso (MC), ore 9.30 - 12.30, presso la sede del Parco nazionale dei Monti Sibillini, località Il Piano; promosso dal Parco nazionale dei Monti Sibillini, Alleanza per la Mobilità Dolce (Amodo), Federparchi, Legambiente e Federtrek.

L'incontro sarà l'occasione per discutere con sindaci del territorio, associazioni ambientaliste e di settore, rappresentanti delle aree protette e con il Commissario straordinario del Governo per il sisma Guido Castelli, i temi legati agli interventi per la mobilità sostenibile in occasione della "fioritura delle lenticchie" e alle prospettive per uno sviluppo ambientalmente compatibile del territorio.