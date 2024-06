Positivo il bilancio della tre giorni che si è svolta a Gravina di Puglia

Grande successo sia di pubblico che di partecipazione a "Biodiversa" la Fiera delle aree protette che si è svolta dal 21 al 23 giugno a Gravina in Puglia promossa dal parco nazionale dell'Alta Murgia e Federparchi con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nell'ambito della rassegna ha avuto luogo l'importante incontro "Verso gli Stati Generali delle Aree Protette" per discutere a più voci gli obiettivi della Strategia Nazionale per la Biodiversità al 2030, una misura che delinea le azioni per la conservazione, la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi del nostro Paese. L'incontro si è rivolto in particolare agli enti gestori delle aree protette nazionali, con l'obiettivo di condividere esperienze e favorire lo sviluppo di buone pratiche a tutela del patrimonio naturale. È stato un momento significativo che anticipa la convocazione degli Stati Generali dei Parchi Italiani.

Nella seconda giornata di Biodiversa, tra stand, mostre, degustazioni di prodotti tipici e approfondimenti tematici, si è svolta la tavola rotonda "Parchi e ISPRA: condividere azioni e dati per il raggiungimento degli obiettivi delle strategie biodiversità al 2030". Un momento di analisi e proposte per illustrare, con gli esperti di settore, l'importanza della collaborazione tra enti parco e istituzioni scientifiche, per migliorare la gestione dei territori attraverso l'implementazione di strategie innovative e interventi coordinati, soprattutto per quanto riguarda il coordinamento, la gestione e la condivisione dei dati scientifici sulle aree protette a partire da quelli relativi al monitoraggio sulle specie di flora e fauna.

Tgr Rai ha realizzato un servizio su Biodiversa con le voci di Luigi Spadone, vicepresidnete Federparchi, Francesco Tarantini, presidente aprco Alta Murgia e Carabinieri forestali Link a rainews

Programmi e altro su Biodiversafestival