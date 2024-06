Il Parco Delle Orobie Bergamasche propone due escursioni nel mese di luglio:

Sabato 20 luglio dalle 8.45 alle 16 ci sarà una escursione botanica sulle pendici del Monte Arera dove potrete osservare con i vostri occhi un vero giardino botanico ad alta quota, una volta percorso il sentiero dei fiori ''Claudio Brissoni''.

La partecipazione è gratuita previa prenotazione, inviando una mail entro venerdì 19 luglio a orobiebg@eliante.it (indicare nome, cognome, numero di partecipanti e numero di cellulare).

Invece la domenica successiva, 28 luglio, alle ore 9 ci sarà una escursione dedicata alla gastronomia del territorio in una location di eccellenza: l'Alpe Bellavalle a 1850 m.

La partecipazione all'attività è gratuita pprenotando via e-mail entro venerdì 26 luglio, sempre all'indirizzo orobiebg@eliante.it, mentre invece il tagliere di degustazione comprese bevande ha un costo di 15 euro, da specificare nella mail insieme a nome, cognome, numero di partecipanti e cellulare. Per maggiori informazioni controllare locandine in allegato oppure il sito.