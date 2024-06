Questo Workshop di 4 giorni, ideata dal TEACH in collaborazione con AstroNatura Società Cooperativa Sociale e Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, ha come obbiettivo formare docenti in tutto il mondo consapevoli dell'ambiente attraverso un approccio STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Matematica) e un'educazione ecologica. Questa formazione viene considerata come una vera e propria accademia per lo sviluppo professionale.

Questi 4 giorni saranno strutturati in modo anche molto pratico, per rendere questa esperienza intensa in modo da immergersi completamente in questa fusione tra materie all'apparenza così diverse, ma che ti daranno una nuova comprensione della natura e delle innovazioni future.

Il programma è il seguente:

MARTEDÌ 9 Luglio: incontro a milano, pranzo, visita turistica e viaggio verso como (opzionale)

MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ - VENERDÌ 10 – 11 - 12 Luglio (9.00-16.30) : Workshop presso il Centro Didattico Scientifico-EcoPlanetario di Tradate, sviluppo di lezioni, prove. I partecipanti collaboreranno con gli Artisti Educativi per creare un Festival Familiare incentrato sulla Sostenibilità e l'Eco-responsabilità.

VENERDÌ 12 Luglio (sera) – Festival della Fenice: L'evento esplorerà i concetti di biodegradabilità, decomposizione e rinascita. I partecipanti condurranno workshop o progetteranno performance per il pubblico.

Per la partecipazione il costo è di 200€, che comprende:

l'accesso al materiale creato appositamente per i partecipanti;

l'accesso a tutte le lezioni;

i pasti del 10, 11 e 12 luglio.

Il workshop si svolge esclusivamente in presenza a Tradate nella splendida cornice del Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. Per iscriversi seguire il seguente - link - e per ulteriori informazione scrivere a info@astronatura.it