Colonia di oltre 100 nidi presso l'azienda Emiliana Conglomerati (Parco Taro)

Le proviamo tutte, ma non c'è niente da fare, il Topino (Riparia riparia) ama i frantoi di inerti. Non sono intimiditi da escavatori e autocarri, a loro interessa solo una bella parete verticale di sabbia.



Consci di questa predilezione, da anni sensibilizziamo le aziende del territorio a fare attenzione al possibile insediamento di colonie di Topini nei cumuli di sabbia.

E' successo quest'anno, presso l'azienda Emiliana Conglomerati che ha una sede a Collecchio nel Parco Regionale del Taro.



Durante un recente sopralluogo i colleghi Carini e Rinaldi hanno individuato questa bella colonia di oltre 100 nidi che ha occupato un lato di un cumulo di sabbia.



In questo caso non c'è da preoccuparsi per la sorte dei Topini, la sensibilità degli operatori dell'azienda permetterà alle coppie di portare a termine la riproduzione e all'inizio del mese di agosto quel lato del cumulo di sabbia tornerà a disposizione dei legittimi proprietari.



Un bell'esempio di convivenza tra attività produttive e fauna selvatica e un sentito grazie all'azienda Emiliana Conglomerati.

Foto di Renato Carini