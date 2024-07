Incontri con Ente Parco, Carabinieri forestali e stakeholders

Procede il percorso per il rinnovo della Carta Europea del Turismo Sostenibile al Parco Nazionale della Sila. La nuova tappa per la Fase 1 della Carta è stata caratterizzata dalla verifica svolta ad opera del valutatore di Europarc Federation che ha avuto modo di monitorare gli impegni assunti nel Piani di azione 2024-2028 approvato in seguito ai lavori del Forum Cets Sila che si sono conclusi alla fine dello scorso anno.

Nell'ambito della verifica a cura di Europarc dal 26 al 28 giugno, c'è stato un incontro con il comandante del Raggruppamento Carabinieri Forestali Biodiversità colonnello Francesco Alberti e, successivamente, presso la sede del parco nazionale a Lorica San Giovanni in Fiore (CS), un incontro il presidente del parco Francesco Curcio, il direttore Ilario Treccosti, il referente Cets del parco Ada Occhiuzzi; ha inoltre partecipato il rappresentante di Federparchi Corrado Teofili. La verifica è poi proseguita con numerosi incontri con associazioni territoriali, stakeholders ed operatori sociali ed economici del territorio del parco.