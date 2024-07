Domenica 07 luglio presso la Corte di Giarola

"Insostenibile" è una rassegna di documentari, incontri ed esperienze di crescita comu­ne, ideata dell'associazione 24FPS, diffusa sul territorio di Parma e provincia, giunta alla sua quarta edizione. Il tema di quest'anno sono i LEGAMI tra esseri umani e i LEGAMI con i non-umani di fronte a cause comuni: l'attivismo climatico, le migrazioni climatiche, la so­pravvivenza delle comunità montane, gli ecosistemi flu­viali, le riforestazioni urbane, il paesaggio come un luogo di incontro e di possibilità contro le crisi climatiche.

Il programma prevede 6 tappe in 6 luoghi differenti.

La tappa 4 s'intitola "Un fiume di vita" e sarà presso la Corte di Giarola a Collecchio (PR) nel Parco del Taro domenica 07 luglio 2024.

Ore 18.00 Lettura animata per bambini a cura dell'associazione UOT_unità organizzazione teatrale. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria (posti limitati). Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@associazioneuot.it oppure tel. + whatsapp 346 6716151

Ore 18.30 Passeggiata immersiva nel Parco del Taro. Massimo 20 partecipanti. Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@24fps.it

Ore 20.15 Picnic condiviso: porta da casa da mangiare, stendiamo dei teli, stiamo insieme.

Ore 20.45 Storie di fiumi, biodiversità e soluzioni per un futuro migliore con Franca Zanichelli (naturalista ed ex direttrice del Parco del Taro) e Francesco Mezzatesta (naturalista e ornitologo)

Ore 21.30 Proiezione del film "Romagna Tropicale" di Pascal Bernhardt "Romagna Tropicale" (di Pascal Berhardt, Iralia, 2024, 70 min) è un viaggio attraverso terre, città, quartieri e vite colpite dalla catastrofica alluvione della Romagna nel maggio 2023. Un percorso che porta all'incontro con militanti che popolano un ecosistema di lotte, abitanti preoccupati dalle alterazioni del proprio territorio, sottoposto ad un elevato consumo di suolo in zone di comprovato rischio idrogeologico. Tutto questo in un periodo storico in cui un cambio di paradigma ambientale dovrebbe imporsi ad ogni livello, dalla politica all'economia passando per la società e la cultura nel suo insieme.

Per ulteriori informazioni visita il sito www.24fps.it.